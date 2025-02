O "projeto misterioso" de R$ 2,6 bi que intriga empresários e políticos do RS

Uma postagem no LinkedIn agitou o ambiente de negócios do Rio Grande do Sul, especialmente o de energia. Uma executiva chamada Shelka Marques, identificada como CEO da Energypro, "anunciou" na rede social a construção em Rio Grande, no sul do Estado, de um complexo de data centers com produção própria de energia eólica e de biomassa de casca de arroz, além do armazenamento em baterias. O investimento alto, de R$ 2,6 bilhões, seria com a parceria de europeus, diz ela, que vem fazendo postagens com anúncios de "megainvestimentos" também em outros Estados.