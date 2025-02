Lula vende ilusão sobre preços de gasolina e diesel; veja o que pesa em cada

Lula em evento da Transpetro, onde fez as falas polêmicas sobre preço de combustíveis.

Tem quem compre quando o presidente Lula vende a ilusão de que a gasolina e o diesel poderiam custar a metade do preço . Esse é o resultado da fala superficial na qual defendeu que a Petrobras venda direto ao consumidor, tirando da cadeia econômica quem ele chama de "filha da mãe", seja lá quem for.

Lula não citou os impostos federais que entram no preço após a refinaria e que somam quase R$ 0,70. Até criticou o tributo estadual ICMS, que foi reajustado para R$ 1,47 em fevereiro com aprovação de um conselho composto por secretarias estaduais da fazenda e o próprio Ministério da Fazenda. Esqueceu ainda de falar do etanol anidro, que é acrescentado à gasolina por determinação de lei.