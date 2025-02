A Ceasa prepara um "hub de inovação" para chamar de seu

A Ceasa prepara-se para ter também um "hub" de inovação dentro do complexo de Porto Alegre. O espaço, que deverá se chamar CEAHUB, será instalado em um prédio já existente. A adaptação não exigirá um investimento grande, previsto em R$ 2,5 milhões a serem captados com bancos e instituições de fomento, além de empresas que venham a se interessar em participar do projeto, explica o presidente Carlos Siegle.

— Mas já é possível se instalar no prédio como está. O nosso pessoal que atua aqui na Ceasa poderá apresentar seus problemas para que sejam criadas soluções. Estamos falando de planejamento de plantio, desperdício de alimentos, ineficiência logística . Tem produtor que perde 20% do seu produto, o que poderia ser evitado —detalha Siegle. — Já temos uma empresa interessada que usa uma tecnologia que rastreia a origem do alimento e até qual agrotóxico tem.

O pré-lançamento será nesta quinta-feira (20), com palestra do CEO da StartSe Agro, Mauricio Schneider, que tratará do tema "Descomoditização do Sistema Alimentar – Como a inovação está revolucionando o Agri Food Tech no Brasil e no Mundo." O CEAHUB terá a parceria ainda do ImpactHub, na gestão, e da Horttii.