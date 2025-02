O que brilha o olho da economia do mar no sul do RS

Secretário Municipal de Desenvolvimento, Inovação e Economia do Mar de Rio Grande, Vitor Magalhães.

Embora entusiasta de todos os projetos para Rio Grande, o que está fazendo brilhar o olho do secretário Municipal de Desenvolvimento, Inovação e Economia do Mar, Vitor Magalhães, é a energia eólica offshore, com aerogeradores instalados em água. Vê como algo de futuro, sustentável e capaz de criar uma nova vocação econômica para a região.