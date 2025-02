Onda de calor elevará temperatura a perto dos 40°C na largada de fevereiro

Termômetros subirão acima da média já esperada para o mês. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Dias muito quentes aguardam os gaúchos na primeira semana de fevereiro. A partir de domingo (2), uma nova onda de calor atinge o sul e o centro-oeste do país, estendendo-se até sexta-feira (7). São esperados índices de temperatura próximos de 40°C na maior parte do Rio Grande do Sul.

Conforme o Climatempo, os termômetros subirão bem acima da média climatológica de fevereiro, que já é elevada nesta época do ano. Nas regiões norte, missões, central, oeste e campanha do Estado, as marcas devem ficar até 5°C acima do normal.

Calorão será sentido com mais força no sul e no centro-oeste do país ao longo da semana. Climatempo / Divulgação

Nas regiões mais ao Leste, incluindo Serra, Região Metropolitana, Vales e Sul, a tendência é de calor entre 3°C e 5°C acima da média.

Além do calorão, pancadas isoladas de chuva são esperadas para a semana, principalmente no período entre a tarde e a noite. As precipitações, no entanto, devem ocorrer de maneira irregular pelo Estado.

Esta será a segunda onda de calor registrada em 2025. Uma primeira onda, entre os dias 15 e 19 de janeiro, trouxe temperatura extrema para municípios como São Borja e Quaraí. A previsão é de que o quadro agrave a situação de estiagem no Estado, que já castiga a produção agropecuária gaúcha pela falta de chuva.

Mês será de calor e pouca chuva

Fevereiro deve ser marcado pela ocorrência de La Niña, fenômeno que tem impacto direto no padrão de chuvas. No Rio Grande do Sul, o evento climático facilitará a passagem de frentes frias e a formação de corredores de umidade.

A expectativa é de que o mês tenha um volume de chuva um pouco maior do que janeiro, mas ainda assim, a irregularidade das precipitações continuará sendo ponto de alerta. O calor intenso manterá a taxa de evaporação elevada, o que significa que a chuva pode não ser suficiente para compensar a deficiência hídrica em diversas regiões do Estado.

Como será o calor em algumas cidades