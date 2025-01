Previsão de muito calor e pouca chuva em fevereiro pode agravar estiagem no Rio Grande do Sul

Grande Porto Alegre deve registrar volume de chuva abaixo da média para o mês. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O mês de fevereiro será marcado pela influência do fenômeno La Niña, que continua ativo e deve afetar as condições climáticas em todo o Brasil. No Rio Grande do Sul, esse fenômeno facilitará a passagem de frentes frias e a formação de corredores de umidade, impactando diretamente o padrão de chuvas no Estado.

As pancadas de chuva serão ocasionadas pelo calor e pela umidade disponível na atmosfera, além da passagem das frentes frias e da presença de áreas de baixa pressão que continuam a se formar sobre o Paraguai. A expectativa é que fevereiro tenha um volume de chuvas um pouco maior do que janeiro, mas ainda assim, a irregularidade das precipitações continuará sendo um fator relevante.

O calor intenso manterá uma taxa de evaporação elevada, o que significa que a chuva que cair pode não ser suficiente para compensar a deficiência hídrica em diversas regiões do Estado. O quadro de estiagem permanecerá e pode se agravar em algumas áreas, especialmente naquelas menos favorecidas por pancadas de chuva.

Distribuição das chuvas e temperaturas

As regiões da metade norte do Estado, incluindo a Serra Gaúcha, devem ser mais beneficiadas com a chuva. Apesar de passageiras, as frentes frias ajudarão na ocorrência das precipitações. Já a Fronteira Oeste, a região da Grande Porto Alegre e partes da Região Central e Missões devem registrar volumes de chuva abaixo da média. Nas demais regiões, o acumulado de chuva deve ficar próximo da média histórica para o mês.

Ondas de calor devem se formar entre o norte da Argentina e o Paraguai, atingindo o Rio Grande do Sul e trazendo episódios de calor extremo. Temperaturas acima dos 40°C podem ser registradas em áreas próximas à fronteira com o Uruguai e a Argentina. No geral, a temperatura deve permanecer acima da média em todo o Estado ao longo do mês.

Previsão detalhada por região