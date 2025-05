Com doses disponíveis a todos os públicos, cresce o movimento nas salas de vacinação em Passo Fundo

Antonella aguardava com expectativa a ampliação da campanha.

A manhã desta segunda-feira (12) foi de movimento intenso nas salas de vacinação de Passo Fundo . Com o início da imunização para todos os públicos, muitos pessoas buscaram garantir a dose logo cedo.

Na Central de Vacinas , no centro da cidade, em torno de 100 pacientes foram se vacinar , a maioria contra a influenza . A jovem Antonella Nardi, 19 anos, quis se prevenir o quanto antes.

— Eu acabei pegando (a gripe) no ano passado porque demorei pra me vacinar e foi horrível, agora eu quis vir cedo. Eu faço sempre, desde criança e não me vejo sem a vacina. Não entendo quem não faz, aproveitei e já vim porque é bem rápido — afirmou.