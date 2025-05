RS terá sol e frio no final de semana do Dia das Mães

Em Porto Alegre, final de semana será de predomínio da estabilidade. Renan Mattos / Agencia RBS

O tempo volta a ficar firme no Rio Grande do Sul neste final de semana. A partir deste sábado (10), a chuva começa a diminuir, abrindo espaço para o sol. Além disso, outro elemento dá as caras no domingo (11), Dia das Mães: o frio.

De acordo com a Climatempo, ainda há a possibilidade de chuva fraca e contínua no nordeste do Estado, área que abrange cidades como Torres, Caxias do Sul e Vacaria, até o início da manhã de sábado.

Também há possibilidade de nevoeiro ao amanhecer. Na sequência, porém, o sol deve aparecer ao longo do dia.

O retorno de um sistema de alta pressão atmosférica irá criar condições para o predomínio de tempo aberto e ensolarado nas demais regiões.

Como deve ser o Dia das Mães

O Dia das Mães será ensolarado, com variação de nebulosidade, em todo o território gaúcho. Há uma expectativa de queda da temperatura no domingo (11), principalmente na madrugada e início da manhã. Na Serra, pode ocorrer geada nos pontos mais altos.

A tendência é que, a partir de segunda-feira (12), haja uma maior amplitude térmica. Ou seja, as manhãs devem registrar mínimas mais baixas, enquanto o período da tarde já deve ser mais quente.

Conforme a Climatempo, a próxima semana terá prevalência de dias ensolarados, sem chuva no Rio Grande do Sul.

Confira como fica o tempo na sua região neste sábado (10)

Região Metropolitana

Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com pouca nebulosidade. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 14ºC e 22ºC.

Campanha

É esperado sol o dia todo, sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto. Em Bagé, a mínima chega aos 11ºC e a máxima, aos 20ºC.

Fronteira Oeste

A previsão do tempo para sábado é de tempo ensolarado, com possibilidade de nevoeiro ao amanhecer. Noite de céu limpo. Em Uruguaiana, os termômetros ficam entre 12ºC e 25ºC.

Litoral Norte

Sol o dia todo, sem nuvens no céu. À noite, é previsto um aumento da nebulosidade. Em Tramandaí, a mínima atinge os 16ºC e a máxima, os 23ºC.

Litoral Sul

Sábado com predomínio de sol, com aumento de nuvens a partir da tarde. Não há previsão de chuva. Em Rio Grande, o dia começa com 15ºC e pode chegar aos 22ºC.

Região Central

Região deve ter sol, com diminuição de nuvens de manhã. Tarde ensolarada e noite de céu limpo. Em Santa Maria, a temperatura fica entre 13ºC e 21ºC.

Região Norte

Tempo ensolarado o dia todo. Noite de céu aberto, ainda sem nuvens. Em Passo Fundo, os termômetros variam entre 12ºC e 20ºC.

Região Noroeste

O dia começa com sol entre nuvens. Tarde ensolarada e noite de céu limpo. Em Santa Rosa, o dia começa com 14ºC e pode chegar aos 23°C.

Região Sul

A previsão do tempo para sábado é de sol, sem nuvens no céu. Noite de céu aberto. Em Canguçu, o termômetro varia entre 11ºC e 19ºC.

Serra

Dia de sol, com névoa fraca ao amanhecer. Em Bento Gonçalves, as temperaturas ficam entre 12ºC e 19ºC.

Confira como fica o tempo na sua região neste domingo (11)

Região Metropolitana

Domingo de sol entre algumas nuvens. Não chove. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 13ºC e 20ºC.

Campanha

A previsão do tempo para domingo é de sol, com nevoeiro ao amanhecer e à noite. À tarde, o céu fica com algumas nuvens. Em Bagé, a mínima chega aos 9ºC e a máxima, aos 18ºC.

Fronteira Oeste

Dia de sol com névoa fraca ao amanhecer. Em Uruguaiana, os termômetros ficam entre 12ºC e 22ºC.

Litoral Norte

É esperado sol o dia todo, sem nuvens no céu. Nebulosidade retorna à noite, mas não chove. Em Tramandaí, a mínima atinge os 15ºC e a máxima, os 21ºC.

Litoral Sul

Região deve ter tempo ensolarado. Noite de céu aberto, sem nuvens. Em Rio Grande, o dia começa com 15ºC e pode chegar aos 17ºC.

Região Central

Sol deve aparecer o dia todo, sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto. Em Santa Maria, a temperatura fica entre 11ºC e 19ºC.

Região Norte

Domingo de sol. Noite de tempo aberto, sem nuvens. Em Passo Fundo, os termômetros variam entre 9ºC e 18ºC.

Região Noroeste

A previsão indica que o dia será de sol. Noite de tempo aberto, sem nuvens. Em Santa Rosa, o dia começa com 11ºC e pode chegar aos 22°C.

Região Sul

Domingo ensolarado. Noite de tempo aberto, sem nuvens. Em Canguçu, o termômetro varia entre 9ºC e 16ºC.

Serra

É esperado um dia de sol, com aumento de nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade diminui. Em Bento Gonçalves, as temperaturas ficam entre 9ºC e 17ºC.

*Produção: Carolina Dill