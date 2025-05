Rubicão eclesiástico

Levei um susto quando um certo Pierbattista Pizzaballa apareceu nas bolsas de apostas para a sucessão do papa Francisco. O motivo do espanto não era o sobrenome que lembra uma tele-entrega de pizzaria (como bem observou um amigo gaiato), mas o fato de o cardeal de Jerusalém ter nascido em 1965, ou seja, um ano antes de mim.

À medida que os anos passam, vamos nos dando conta de que os aniversários, os nossos e os dos outros, são apenas os marcadores mais previsíveis da passagem do tempo. A partir de certa idade, percebemos o adiantado da hora a cada minuto do baile sem precisar olhar para o relógio ou ouvir o galo cantar. Vemos o tempo passando no repertório cada vez mais alentado de dramas e comédias de que fomos e somos testemunhas e na complexa matemática dos projetos para o futuro que cabem numa expectativa realista de longevidade, mas também nas diferentes versões da cidade que se acumulam na nossa memória, nos artistas que vão e que vêm (para a glória ou para o esquecimento), nas mobílias das casas, nos humores da moda, no mercado das ideias, nos maneirismos da linguagem. Para onde se olhe, há um Carbono 14 anunciando nossa data de fabricação.