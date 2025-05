Vacaria registra a menor temperatura do amanhecer desta segunda-feira no RS

Em Porto Alegre, amanhecer foi com mínima de 10,3ºC, conforme medição do Inmet no bairro Belém Novo. Ronaldo Bernardi / Agência RBS

Com mínima de 4,5ºC, Vacaria teve o amanhecer mais frio do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (12). A temperatura no município da Serra foi registrada por volta das 7h, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Outros 16 municípios registraram mínimas abaixo de 10ºC nesta segunda-feira em diferentes regiões do Estado. Em Serafina Corrêa, na Região Norte, os termômetros marcaram 6,2°C por volta das 4h.

Estação do bairro Jardim Botânico, na zona leste da Capital, registrou 12,9ºC. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Em Porto Alegre, a mínima foi registrada por volta das 7h: 10,3ºC, conforme medição realizada da estação do Inmet no bairro Belém Novo, na Zona Sul. O instrumento instalado no Jardim Botânico, na Zona Leste, indicou 12,9ºC no mesmo horário.

Confira as mínimas registradas no Rio Grande do Sul desde a madrugada desta segunda-feira: