Refém israelense-americano é libertado pelo Hamas

Edan Alexander foi libertado pelo Hamas nesta segunda-feira. Hostages and Missing Families / Reprodução

Foi libertado pelo Hamas nesta segunda-feira (12) Edan Alexander, 21 anos. O israelense-americano estava detido em Gaza desde os ataques de 7 de outubro de 2023.

De acordo com o jornal O Globo, Alexander foi entregue às forças israelenses nas imediações de Khan Yunis, no sul de Gaza, e será levado à base militar de Re'im. Israel confirmou a informação de que a transferência do refém teria começado.

O braço armado do Hamas, as Brigadas Ezedin Al Qassam, anunciaram a libertação por meio de um comunicado. "As Brigadas Al Qassam acabaram de libertar o soldado sionista e cidadão americano Edan Alexander, após contatos com o governo dos EUA, como parte dos esforços dos mediadores para chegar a um cessar-fogo", diz um trecho do texto.

Leia Mais Netanyahu diz que libertação de refém não levaria a cessar-fogo

Mais cedo nesta segunda, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou que a libertação do refém não levaria a um cessar-fogo na Faixa de Gaza nem à libertação de prisioneiros palestinos, mas que um corredor seguro para a transferência seria montado.

Em um comunicado divulgado por seu gabinete, Netanyahu reitera que as negociações para um possível acordo que resulte na libertação de todos os reféns em Gaza acontecerão "sob fogo" e que Israel prepara "uma intensificação dos combates".

Pressão de Donald Trump

O anúncio do grupo islamista ocorreu antes da viagem pelo Oriente Médio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que visitará Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos de 13 a 16 de maio.

Leia Mais Grupo rebelde PKK anuncia dissolução após mais de 40 anos de luta armada na Turquia

O republicano agradeceu no domingo (11), em sua rede Truth Social, àqueles que possibilitaram a "notícia monumental" e qualificou a libertação como um "gesto de boa-fé". "Esperemos que este seja o primeiro dos passos finais necessários para acabar com este conflito brutal", acrescentou.

Quem é Edan Alexander?