Fim de semana terá tempo firme em parte do RS, temperatura em elevação e chuva isolada 

Últimos dias têm sido de céu nublado na Capital. Camila Hermes / Agencia RBS

O tempo no final de semana do Planeta Atlântida promete seguir na mesma batida dos últimos dias: manhãs de céu entre nuvens, com abafamento crescente e chuva que atinge apenas algumas áreas. Confira a previsão da Climatempo para sábado (1º) e domingo (2),

No sábado, a tendência é de manutenção das instabilidades e das áreas de chuva em parte do Rio Grande do Sul. Isso por condições meteorológicas já vistas nos últimos dias, somadas à circulação de umidade marítima.

O dia começa com céu parcialmente encoberto. No decorrer das horas, a chuva vai se espalhando sobre áreas do Centro-Leste, Porto Alegre e Região Metropolitana, Vales, Planalto, Serra e Litoral. É uma instabilidade irregular e mal distribuída, sem a expectativa de que ganhe intensidade.

Em Porto Alegre, o sol deve aparecer entre nuvens no período da manhã, com chance de chuva isolada ao longo da tarde. Os termômetros devem oscilar entre 21ºC e 32ºC.

Já em áreas da Fronteira Oeste, Missões e Campanha Gaúcha, o predomínio é de tempo mais aberto, sem condições para chuva significativa.

O calor deve ser mais intenso na Fronteira Oeste. Em cidades como Uruguaiana e São Borja, as máximas devem seguir passando dos 30ºC.

Como fica o tempo no domingo

Para o domingo, a circulação de vento marítimo deve estimular a formação de nuvens carregadas e intensificar a chance de pancadas de chuva em pontos da Serra e do Litoral. Mas o dia começa com sol entre poucas nuvens no céu.

Porto Alegre deve ter sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde. A temperatura tem previsão de máxima uma pouco inferior em relação ao sábado, ficando entre 21ºC e 30ºC.