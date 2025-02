"Faltava água direto", relembra moradora de Caxias que participou de protesto no chafariz da Praça Dante há 45 anos

Crianças acabaram se divertindo em protesto de 1980. Jornal Pioneiro / reprodução

Em 22 de março de 1980, a Praça Dante Alighieri, então chamada de Praça Rui Barbosa, tornou-se palco de uma manifestação pacífica por conta da falta da água nos bairros de Caxias do Sul. Famílias se reuniram e utilizaram o chafariz para lavar roupas e dar banho aos filhos. Como relembrou o colunista Rodrigo Lopes na última segunda-feira (27), o ato foi em um verão escaldante e roubou as manchetes da época por ser inusitado.

A aposentada Vera Bueno, 65 anos, foi uma das pessoas que participou do ato há 45 anos. Não apenas isso. A moradora do bairro Cristo Redentor, um dos atingidos na época, relembra que fez uma ligação para uma rádio local convidando todas as famílias que sofriam com a falta de água. Naquele 22 de março, um sábado, a aposentada conta que os ônibus estavam cheios de pessoas com bacias e baldes com roupas rumo ao Centro.

— Faltava água direto. Poxa, e aí, tu trabalhava o dia todo, chegava em casa, tu queria tomar um banho e tinha que ter banho de bacia. E quando tinha água, né? Porque tinha que dar prioridade para tu fazer comida — recorda Vera.

Naquele sábado, ela descreve que não tinha nem água para lavar o rosto. Indignada, Vera, que já atuava na associação do bairro, fez a ligação para a rádio. Ao mesmo tempo, moradores da Vila Ipiranga, que é junto ao Cristo Redentor, também organizavam a manifestação.

Rafael Bueno e Vera Bueno, no bairro Cristo Redentor. Neimar De Cesero / Agencia RBS

— Então tu imagina nós, mais a Vila Ipiranga e mais quem ouviu. Estava ensolarado, estava bonito o tempo. Eu lembro da gurizada que se jogava com prazer naquela água, mais para fazer arruaça — descreve Vera, destacando que tudo foi muito pacífico.

Assim que os moradores voltaram para casa, naquela tarde, Vera recorda que a água tinha voltado.

Canalização resolvida nos anos 1990

Vera e o filho, o vereador Rafael Bueno, relembram que o debastecimento de água era frequente no Cristo Redentor. A aposentada mora na região desde a década de 1960 e diz que a irregularidade no abastecimento só terminou na década de 1990, no mandato do prefeito Mário Vanin (1993-1996). A gestão trouxe a canalização da água e do esgoto para os moradores do Cristo Redentor.

A aposentada observa que foi novamente a união dos moradores que levou à conquista da obra. Hoje, como destacam mãe e filho, a luta é para novas obras que interrompam um outro problema surgido por conta da água: os alagamentos, que ocorrem especialmente na Vila Ipiranga.

— O Vanin foi o prefeito que resolveu esse problema de infraestrutura aqui no nosso bairro, que não tinha canalização, não tinha nada. Então, foi ele que resolveu esses problemas. Hoje, já está ao contrário. Hoje, não comporta mais aquilo que ele fez. O nosso problema continuou sendo a água. Mas de uma outra forma. As pessoas estão alagando — pontua o vereador.