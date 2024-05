Para evitar a cheia de rios e arroios e desacelerar a velocidade de escoamento da água da chuva na bacia hidrográfica, Caxias do Sul conta com seis tanques de retenção, também conhecidos como piscinões. Eles ficam localizados nos bairros Pio X, São José, Fátima, Pôr do Sol e nos pavilhões da Festa da Uva. O que talvez muitos não saibam é que existe também uma rede tanques em áreas privadas, como loteamentos e prédios, que ajudam a compor a rede de manejo das águas na cidade.