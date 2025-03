Começam as obras de alargamento de avenidas no acesso ao bairro Esplanada, em Caxias

A obra consiste no alargamento das duas avenidas, com a ampliação de mais uma faixa de rolagem no sentido centro-bairro. Rodrigo Rossi / Divulgação

Começaram as obras de melhorias viárias no acesso ao bairro Esplanada, na Zona Sul de Caxias. As intervenções ocorrem nas avenidas Bom Pastor e Dr. Assis Antônio Mariani, no trecho de aproximadamente 100 metros entre as ruas Darci Narciso de Oliveira e Laudelino Ribeiro.

Nos primeiros dias, a Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca) trabalhará na instalação de tubos de uma rede pluvial que receberá águas das chuvas e passará por baixo da nova via.

A obra consiste no alargamento das duas avenidas, com a ampliação de mais uma faixa de rolagem no sentido centro-bairro. As intervenções também demandam a redução do canteiro central que existe no cruzamento das avenidas Bom Pastor e Dr. Assis Antônio Mariani.