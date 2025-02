Ex-presidente da Alemanha, Horst Köhler, morre aos 81 anos

Horst Köhler, um ex-diretor do Fundo Monetário Internacional que se tornou um popular presidente alemão antes de surpreender o país ao renunciar abruptamente por conta de uma controvérsia relacionada a comentários sobre o exército do país, morreu na manhã deste sábado, 1º, em, Berlim, após uma curta e grave doença.

No entanto, uma vez no cargo, ele conquistou altos índices de popularidade, algo que alcançou, em parte, ao se posicionar como um forasteiro em relação à elite política do país.

Köhler foi eleito antes de Merkel chegar ao poder, em um momento em que a Alemanha lutava para se adaptar a reformas no mercado de trabalho e cortes no estado de bem-estar social. Ele disse que os alemães não deviam se acomodar devido a conquistas passadas, e declarou estar "profundamente convencido de que a Alemanha tem força para mudar".

Na política externa, Köhler foi elogiado por tentar chamar a atenção para as necessidades da África. Ele se tornou o segundo presidente alemão a discursar no parlamento de Israel, dizendo ao Knesset: "Curvo minha cabeça com vergonha e humildade diante das vítimas" do Holocausto. AP