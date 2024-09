Com homenagens aos produtores, expectativa por anúncios e o tradicional desfile dos animais campeões, a 47ª edição da Expointer foi oficialmente aberta nesta sexta-feira (30), em Esteio. Apresentações de música e discursos fortes fizeram da pista central do parque Assis Brasil um grande palco para a consagração do espírito de retomada da atividade agropecuária gaúcha após a enchente.