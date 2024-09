Com a perspectiva do alongamento de financiamentos dos produtores do Estado mais próxima. É assim que a cerimônia de abertura oficial da 47ª Expointer pode sair nesta sexta-feira (30). Na noite desta quinta-feira (29), em conversas com representantes do setor agropecuário, o ministro da Reconstrução, Paulo Pimenta, disse que houve avanço na construção da proposta.