O que muda na irrigação com nova resolução publicada no RS

O fim da necessidade de licenciamento ambiental para o equipamento utilizado na irrigação é uma das modificações trazidas com a atualização das regras vigentes no Rio Grande do Sul. Uma nova resolução, aprovada pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente (Consema), a ser publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira (29) é que traz a modificação.