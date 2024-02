Dados do Atlas Digital de Desastres do Brasil mostram que, entre 1991 e 2022, o Rio Grande do Sul teve mais de 7,5 mil eventos naturais do gênero em seus municípios. O número representa 12% do total contabilizado no país e põe o Estado como a segunda unidade da federação com a maior quantidade de estiagens, secas, enxurradas, inundações, vendavais e outros acontecimentos causados pela fúria da natureza e variações climáticas.