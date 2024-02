A investigação da Polícia Federal (PF) que lastreou o desencadeamento da Operação Tempos Veritatis trouxe novos detalhes que permitem compreender melhor a participação de militares da ativa e da reserva nos planos para conspurcar a democracia no Brasil, antes e depois das eleições de outubro do ano passado. Evidências reunidas no despacho do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, como mensagens trocadas pelos envolvidos na trama e o vídeo na íntegra da reunião ministerial de 5 de julho de 2022, são peças essenciais para perceber que o país esteve, de fato, à beira de uma ruptura.