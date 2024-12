A reinvenção do hospital

Esse roteiro de transformação inclui eliminar o desperdício, que pode chegar a 30% da receita . Estoques mal dimensionados, dificuldade de agendamento, fila para procedimentos e demora no faturamento corroem as finanças das casas de saúde.

Complexos de referência nos EUA, como a Mayo Clinic, pioneira no conceito dos cuidados centrados no paciente, com 19 hospitais e 44 clínicas, a Cleveland Clinic, com 14 hospitais afiliados e 20 centros de saúde familiar renovam seus processos gerenciais e seus protocolos para otimizar um desempenho já excelente. Huston, cidade que concentra o maior número de hospitais e centros de pesquisa do mundo, com mais de 100 mil colaboradores na área, ensina como a sinergia melhora o funcionamento de todo o sistema.