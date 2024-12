Prestes a ter a maior carga tributária mundial

No entanto, o que estamos vendo é que esta mudança deixará o país com a maior tributação do mundo. É inadmissível que isso aconteça. Estamos extremamente preocupados com a real possibilidade de um expressivo aumento da já altíssima taxa de encargos, pois ao olharmos logo à frente vemos a possível aprovação do maior Imposto sobre Valor Agregado (IVA) entre todas as nações, que deverá atingir os 28,1%. Além disso, a reforma levará ao aumento de mais de 500 mil itens, entre produtos e serviços, e, obviamente, haverá um grande impacto nas empresas, especialmente naquelas enquadradas no Simples Nacional.