Leitores de ZH opinam sobre quem deve ser o técnico do Grêmio; veja o resultado da enquete

Comandante deixou o clube carioca em meio ao Brasileirão de 2023. Vitor Silva / Botafogo,Divulgação

Leitores de Zero Hora puderam votar entre a última segunda (16) e as primeiras horas desta terça (17) em quem deve ser o técnico do Grêmio em 2025. A votação ficou aberta por quase 12 horas. Foram registrados 4.241 votos.

O português Luis Castro, ex-Al Nassr, foi o nome preferido entre os votantes. Ele ficou com 20,8% da preferência dos gremistas. O português já teve seu nome ligado a outros clubes brasileiros, mas é considerado uma opção difícil devido a altas exigências.

O top 3 foi fechado com Thiago Carpini, atual treinador do Vitória, com 17,5%, e por Arce, do Guaraní-PAR, com 13,4%.

Veja, abaixo, o resultado da votação em ZH.

Reprodução / GZH