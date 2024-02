As esperanças de a Venezuela voltar ao caminho da construção de uma democracia sadia voltam a se esvair. Em outubro do ano passado, o regime chavista e a oposição chegaram a fechar um acordo que previa a realização de eleições livres e justas no segundo semestre deste ano. Como se temia, as promessas do ditador Nicolás Maduro estão cada vez mais longe de serem cumpridas.