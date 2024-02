O crescimento do número de registros de casos de intolerância religiosa é um dos tantos sintomas do sectarismo presente hoje no país. Mostra, em mais um aspecto, a incapacidade de parcela da sociedade nacional de aceitar a diversidade, as diferentes identidades e a liberdade de os cidadãos escolherem e professarem a sua crença. No caso específico, é a discriminação a religiões, suas liturgias e cultos direcionada a quem pratica determinada devoção e a locais de celebrações. É um radicalismo que se apresenta na forma de agressões verbais e físicas, além de vandalismo.