É alarmante a explosão de casos de dengue no país neste começo de 2024, após o Brasil registrar recorde de mortes pela doença no ano passado. A enfermidade transmitida pelo mosquito Aedes aegypti tirou a vida de 1.094 brasileiros em 2023. Agora, nas quatro primeiras semanas de janeiro, já são mais de 215 mil pessoas doentes, o triplo do contabilizado em igual período do ano passado.