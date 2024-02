O país vive um período de explosão de casos de dengue e todas as previsões indicam que o quadro tende a se agravar nos próximos meses. O início da vacinação pode ser a esperança de maior controle no futuro, mas, por enquanto, com a quantidade de doses disponíveis muito aquém da necessidade, é preciso reforçar a importância de a população se engajar nos esforços para conter o avanço da doença.