MP da Bolívia pede prisão de Evo Morales por tráfico de menor

O Ministério Público da Bolívia anunciou nesta segunda-feira, 16, ter pedido a prisão do ex-presidente Evo Morales pelo crime de tráfico de menor, devido a um suposto acordo com os pais de uma adolescente de 15 anos. A ordem de prisão foi emitida em 16 de outubro, mas só foi divulgada ontem.

O mandado de prisão, que ainda deve ser aprovado por um juiz, foi emitido após Evo desobedecer uma ordem para testemunhar no caso.

A promotora Sandra Gutiérrez informou, em entrevista coletiva, que solicitou a prisão de Evo pelo escândalo envolvendo o abuso de uma menor durante seu mandato presidencial (2006-2019). Ela explicou que não havia mencionado o caso antes por ser "muito complexo", já que envolve um ex-presidente - ele já negou as acusações diversas vezes.

O escândalo remonta a 2015. De acordo com o processo, ele se envolveu com uma adolescente com quem teria tido uma filha, em 2016. A tese da promotoria aponta que os pais da menor a inscreveram na "guarda juvenil" de Evo "com a única finalidade de ascender politicamente e ter benefícios em troca de sua filha".

Por esses fatos, o Ministério Público apresentou ontem uma denúncia contra Evo e a mãe da vítima pelo crime de "tráfico de pessoas agravado". Ainda segundo a promotoria, uma certidão de nascimento reconheceria Evo como pai da filha da vítima.

Embora o ex-presidente tenha negado anteriormente a denúncia, argumentando que ela se baseia em fatos investigados em 2020, sob a acusação de estupro, a promotoria agora foca a acusação de tráfico.

Esta é a segunda ordem de prisão emitida contra Evo pelo mesmo caso. A promotora já havia ordenado sua prisão em setembro, mas um recurso judicial interposto pela defesa do ex-presidente conseguiu anulá-la."

Evo, um ex-produtor de coca de 65 anos, tem se refugiado na área rural de Chapare, cercado por apoiadores leais, desde que os rumores de sua prisão surgiram pela primeira vez, em setembro. Policiais entraram em confronto ontem com seus apoiadores, que acusaram as autoridades de agirem com truculência.

Eleições

Em meio à disputa pela candidatura da esquerda nas eleições de 2025, Evo alega que a investigação é uma perseguição judicial conduzida pelo governo de Luis Arce, seu antigo aliado, para "proibi-lo" de participar da corrida eleitoral.

Nas últimas semanas, Evo e seus apoiadores têm organizado protestos contra o governo Arce com o objetivo de pressionar pela convocação de novas eleições. O ex-presidente boliviano está proibido pela legislação atual de concorrer novamente ao cargo. "É um plano sombrio para me tirar da política e (me deter) fisicamente", disse. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)