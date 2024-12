De marca uruguaia de roupas a sanduíche de sorvete, shopping abre nove lojas novas até o Natal

Novas operações estão ocupando espaços deixados por marcas que trocaram de posição no empreendimento. Guilherme Gonçalves / Agência RBS

Ainda antes do Natal, nove marcas chegam ao BarraShoppingSul, em Porto Alegre (lista completa no final da coluna). De vestuário, tem a Lacoste, conhecida pelo símbolo do jacaré. Ela e a italiana Boss dividiram o espaço de 180 metros quadrados deixado pela Gaston, que se transferiu para o segundo andar.

De roupas, a marca uruguaia Urban Haus fará sua estreia no país. Ela ficará no antigo espaço da Probel, de colchões, que está trocando de lugar no shopping.

— Estamos realocando as marcas dentro do shopping, isso é muito bom — diz a superintendente Stela Parenza. — Também apostamos em serviços, por isso trouxemos a lavanderia Laundromat — completa.

A carioca Richards, de moda masculina, ficará próxima da Ellus e da VR Collezione, que também pertencem ao grupo InBrands. De restaurantes, o ISOJ Nikkei, de culinária japonesa e peruana, terminou a reforma de sua loja no Baixo Barra. Já a novidade na praça de alimentação do primeiro piso é a marca Toutsie, de sanduíches de sorvete, que também está no Shopping Iguatemi. E perto da Carrefour, a Panini, de jogos e histórias em quadrinhos, abrirá sua segunda loja em Porto Alegre.

As novas operações:

Richard (roupas) Lacoste (roupas) ISOJ Nikkei (culinária japonesa e peruana) Urban House (roupas) Toutsie (sanduíche de sorvete) Laundromat (lavanderia) Panini (jogos e história em quadrinhos) Ellus (roupas) VR Collezione (roupas)

