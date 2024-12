Filhote de golfinho é resgatado no Uruguai e recebe tratamento em Rio Grande

O Centro de Recuperação de Animais Marinhos da Universidade Federal do Rio Grande (CRAM/Furg), no sul do Estado, tem um novo paciente: um filhote de toninha . Trata-se de uma espécie de golfinho ameaçada de extinção .

O animal tem pouco mais de duas semanas de vida e foi resgatado na praia de La Coronilla, no Uruguai . Por ser um filhote, ainda não há uma estimativa de quanto tempo ele vai permanecer em acompanhamento no Centro.

A toninha encalhou no litoral uruguaio em 9 de dezembro . Foi resgatada por autoridades uruguaias e encaminhada para o Centro de Tartarugas Marinhas Karumbé, no Uruguai.

O que é uma toninha

As toninhas são uma espécie de golfinho que vivem na região sul do Oceano Atlântico, nas águas que banham o litoral do Brasil, da Argentina e do Uruguai.