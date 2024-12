Concurso fotográfico reúne as melhores imagens de animais em momentos engraçados

O "Esquilo Preso Numa Árvore" garantiu a Marchetti o prêmio de fotografia campeã do concurso

O Comedy Wildlife Photo Awards revelou seus vencedores em uma cerimônia na Oxo Gallery , em Londres, no Reino Unido.

O destaque da edição 2024 foi a imagem intitulada "Stuck Squirrel", do fotógrafo italiano Milko Marchetti, que capturou um esquilo em uma posição inusitada ao tentar se esconder em uma árvore.

— Eu tirei muitas fotos de esquilos ao longo dos anos na Itália, mas esta me pareceu especialmente engraçada pela posição tão peculiar. É o momento exato em que o esquilo está separando as patas traseiras do tronco para entrar em seu esconderijo — disse Marchetti.