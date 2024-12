Após rodar o país, gaúcho volta ao RS para buscar negócios em energia e infraestrutura

Um dos integrantes da Invest RS, nova agência do governo do Estado para atração de investimentos, é Marcelo Kanter, que retorna ao Rio Grande do Sul após cinco anos rodando o país pelo Peiex, um programa da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). De ajuda a empresas que queriam começar a exportar, Kanter passará, como analista sênior de negócios, a buscar investimentos em energia e infraestrutura para o Estado. Hidrogênio verde, hidrovias e ferrovias estão no seu radar. Com a coluna, conversou empolgado por fazer algo de impacto para a economia gaúcha.