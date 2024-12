"O RS tem condições atraentes para o hidrogênio verde, talvez as melhores", diz executivo que negocia com gigante japonesa

Sócio-fundador da Arpoador Energia, Roberto Faria. Giane Guerra / Agência RBS

Sócio-fundador da Arpoador Energia, Roberto Faria integrou a etapa do Japão da missão gaúcha à Ásia. Recentemente, a empresa assinou um memorando com o governo do Estado e a gigante japonesa Mitsubishi para estudar uma cadeia de hidrogênio verde no Rio Grande do Sul. Faria apontou três vantagens do Estado nesta corrida pelo H2V: energia renovável, porto e uma indústria química consolidada.

A Mitsubishi já investe em hidrogênio verde em outros países. O que a levaria também para o Rio Grande do Sul?

Nos Estados Unidos, ela está desenvolvendo uma usina termelétrica para usar hidrogênio verde como combustível, que estoca em cavernas de sal no estado de Utah. A decisão de onde ela investirá se dará por demanda. Estamos aqui (em Tóquio) na primeira visita para entender qual seria essa demanda de hidrogênio verde e como a Mitsubishi pode atrair mais indústrias japonesas para se instalarem no Rio Grande do Sul. Ainda não tem uma resposta final, mas o Rio Grande do Sul oferece condições atraentes, talvez as melhores.

Por exemplo?

Tem energia renovável bastante competitiva e um porto com águas profundas para poder exportar. E ainda tem um mercado interno da indústria química que pode ser uma ponte para trabalhar o desenvolvimento tecnológico do hidrogênio. Trouxemos o Rio Grande do Sul para a atenção do grupo Mitsubishi, que é um dos maiores do mundo. Agora, sim, a partir disso desenvolver uma plataforma e um plano de crescimento para desenvolver o projeto. Foi bastante positivo.

Também considera essencial ter uma Zona de Processamento de Exportação (ZPE), como outras empresas têm dito?

É fundamental ter dentro do porto de Rio Grande. A ZPE já está instalada em diferente portos do Brasil. Dá competitividade para importar equipamentos, exportar produtos e fazer a transformação.

