Governo do Japão aprova construção de um plano de hidrogênio verde para o RS

Hidrogênio verde poderia ser produzido para exportação e também consumo interno. Giane Guerra / Agência RBS

Pauta de uma das principais agendas do governador Eduardo Leite na Ásia, a construção de um plano estratégico para produção e consumo de hidrogênio verde no Rio Grande do Sul terá apoio financeiro do Ministério da Economia do Japão. Estudos do tipo são chamados de "masterplan". Prevendo a exportação pelo porto de Rio Grande e também o consumo interno, a elaboração será conduzida pela consultoria ERM Japan, parceira do Estado, que submeteu o projeto à chamada pública.

A coluna acompanhou a reunião em Tóquio. Leite apresentou o potencial do Estado para produzir energia eólica, essencial para fabricação do hidrogênio verde. O posicionamento estratégico do Estado foi elogiado pelo diretor-geral de política energética e ambiental do ministério, Shinichi Kihara.

Eduardo Leite apresentou a uma equipe do Ministério da Economia do Japão os planos do RS de produzir hidrogênio verde. Mauricio Tonetto / Palácio Piratini / Divulgação

Encabeçando as agendas de hidrogênio verde na viagem, o chefe da Casa Civil, Artur Lemos, enfatizava a relevância desta aprovação pelo governo para reforçar a segurança para que empresas japonesas invistam em projetos no Rio Grande do Sul. Em paralelo, Receita Estadual elabora um modelo de incentivo tributário para os derivados amônia verde e metanol verde, de forma a reduzir o custo na cadeia econômica, informação que as empresas asiáticas perguntavam nos encontros para calcular a viabilidade econômica dos negócios. Estudo da McKinsey já apontou que uma cadeia de produção de hidrogênio verde agregaria R$ 62 bilhões ao PIB gaúcho.

Em tempo, o Ministério da Economia do Japão também se mostrou interessado em biodiesel, etanol e querosene verde (SAF). Estes combustíveis também terão estudos no Brasil apoiados pelo país asiático dentro de um programa chamado Sul Global.

“Afinal, o que é o hidrogênio verde?”

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

===

A coluna fez a cobertura da missão gaúcha à Ásia para Rádio Gaúcha, Zero Hora e RBS TV. Acompanhe aqui o que é publicado em GZH.

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: parques eólicos, fábrica de biodiesel, retomada da Coca-Cola e prédios junto a casas históricas

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.