Salgado Filho teve movimento 19% menor nas festas de fim de ano, mas prevê normalização ainda neste semestre

Na primeira grande data após a reabertura, o Aeroporto Salgado Filho teve um movimento 19% menor do que no mesmo período de festas de final de ano de 2023 . Segundo estimativa da Fraport , que administra o terminal em Porto Alegre, 370,1 mil pessoas passaram pelo local entre os dias 15 de dezembro e 5 de janeiro , período das comemorações. No mesmo intervalo, entre os anos de 2023 e 2024, foram 456 mil passageiros .

O número de voos também foi menor, 2.440 agora contra 3.456 no mesmo recorte de comparação entre um ano e outro. Os motivos, claro, ainda são os transtornos trazidos pela enchente de maio, que deixou o aeroporto fechado por cinco meses, levando a uma operação restrita pela Base Aérea de Canoas. A reabertura ocorreu em outubro, mas é importante lembrar que a compra de passagens para viagens na virada do ano é tradicionalmente feita em meados de julho, quando são planejadas as férias e passeios de verão. No Rio Grande do Sul, na metade do ano, ainda havia grande incerteza sobre as datas de volta do funcionamento do terminal.