Integrante da missão gaúcha à Ásia após ter participado da COP 29, em Baku, a secretária estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, ajuda o governo a identificar os potenciais do Rio Grande do Sul na transição energética mundial. Na China, assim como a coluna, viu uma postura diferente em relação ao combustível verde. Na matriz do Estado, sua aposta é na eólica, gerada a partir do vento.