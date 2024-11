"RS tem uma combinação ótima para empresas japonesas", diz consultor sobre investir em hidrogênio verde no Estado

Consultoria com sede mundial na Inglaterra, a ERM Japan assinou protocolo de intenções aqui em Tóquio com a Casa Civil do governo gaúcho, com o objetivo de buscarem recurso do governo japonês para um estudo de planejamento de projetos de hidrogênio verde no Rio Grande do Sul que usem o porto de Rio Grande para exportação. O sócio da ERM Japan, Hiroshi Tomita, conversou com a coluna. Seu pai participou do primeiro seminário de investimentos japoneses no Rio Grande do Sul, em 1976.