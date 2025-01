Rede de cinemas terá sala com tela da altura de "um prédio de três andares" em shopping de Porto Alegre

Espaço onde ocorrem as obras estão fechados por tapumes no shopping.

A Cinesystem, rede de cinemas com salas em três cidades do Rio Grande do Sul, está construindo um novo espaço no Bourbon Country, em Porto Alegre. Depois de ter assumido a operação em outubro de 2024, a empresa realiza obras para a instalação de uma sala na modalidade que batizou de Cinépic. A novidade, percebida pela coluna, deve ser inaugurada ainda neste ano.