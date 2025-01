Secretário alerta ministro do Desenvolvimento Agrário sobre preocupação de nova estiagem no RS

Diante da falta de chuva até agora, da previsão do tempo para os próximos dias e de prejuízos que começam a aparecer nas lavouras do Estado, um pedido de ajuda foi entregue em mãos pelo secretário do Desenvolvimento Rural, Vilson Covatti, ao ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Texeira, na manhã desta quinta-feira (9). O documento solicita apoio do governo federal para o enfrentamento de uma possível nova estiagem .

— Não seria justo que o ministro viesse ao Rio Grande do Sul sem saber, durante a sua estada, do que está acontecendo, novamente, aqui.

No ofício, o secretário do RS reforça a importância de medidas de apoio direto do Ministério do Desenvolvimento Agrário e da articulação com outros órgãos federais para minimizar danos. Entre as regiões onde o tempo seco já preocupa, Covatti cita a Fronteira Oeste, Região Central, Norte e Noroeste.