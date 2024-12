Querosene verde entra no plano de incentivos tributários do governo do RS

A brecha que o Rio Grande do Sul tem para produção de querosene verde (SAF) para o Japão foi captada pela Receita Estadual na missão do governo gaúcho à Ásia. Além da amônia verde e do metanol verde, derivados do hidrogênio verde, o SAF também estará no plano de incentivo tributário para que o Rio Grande do Sul tenha essas cadeias produtivas.