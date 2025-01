São Luiz vence primeiro amistoso na temporada 

O São Luiz fez o primeiro teste da pré-temporada diante do torcedor na noite de quarta-feira (8). O Rubro enfrentou o Sindicato dos Atletas, no Estádio 19 de Outubro e, em uma noite inspirada aplicou uma goleada de 7 a 1 .

Diego Monteiro descontou para o Sindicato no início da segunda etapa. No entanto, Da Silva marcou mais dois gols para o Rubro, e Gabriel Pereira completou a goleada.

— A gente vem crescendo. A equipe está um pouco mais solta. Foi um jogo contra uma equipe que não tem m ritmo de jogo, mas o importante foi a atitude. É a maneira de jogar, de construir as jogadas, com ultrapassagem, bolas por dentro. O teste foi super válido. A gente vê o time tonando uma cara e ganhando corpo — exaltou o técnico Alessandro Telles.

O próximo amistoso será na terça-feira (14), às 19h30min, contra o Ypiranga. A partida será em Ijuí. A estreia do São Luiz no Gauchão será no dia 22, contra o Avenida, no Estádio 19 de Outubro.