Passo Fundo apresenta novos dirigentes

Fininho (esq.) e Grochot (dir.) foram apresentados na tarde desta quinta-feira (9), no Vermelhão da Serra.

Grochot trabalhou por 13 anos como diretor jurídico da Chapecoense . Na apresentação, ele explicou que o seu trabalho no Passo Fundo será para gerir o clube e irá participar da reestruturação.

— A ideia é dar continuidade ao trabalho que é feito. Senão, todo ano precisa começar todos os processos do zero.

— Um clube sem receita também não tem vida. Nós temos que achar formas de que o clube tenha receitas os 12 meses do ano , não só quatro ou cinco meses no ano, que daí sai aquela correria louca atrás de um patrocinador. A nossa ideia pra esse ano de 2025 é que o patrocinador ele vai patrocinar o clube durante 12 meses — destacou Grochot.

Gestão do futebol sob comando de ex-atleta

Para comandar o futebol, o clube contratou um conhecido do torcedor do Passo Fundo. Fininho jogou pelo Tricolor e conquistou o acesso para a Série A do Gauchão em 2012.