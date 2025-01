Yeesco Futsal iniciará preparação para a temporada 2025 no dia 15

Gabriel Galeli foi efetivado no comando técnico da equipe.

A apresentação ocorrerá depois de uma temporada que não terminou definitivamente para o clube. A Yeesco é a única equipe garantida na final do Gauchão, mas aguarda a definição do adversário, que sairá após a decisão do STJD. Ainda não há data para o julgamento que irá definir se Atlântico ou Guarany de Espumoso será o adversário da equipe de Carazinho na decisão.