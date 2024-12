CBFS confirma a Yeesco Futsal na Supercopa 2025 

Yeesco Futsal é finalista do Gauchão e terminou o Brasileirão em terceiro lugar. Alison Figueira / Yeesco Futsal, Divulgação

A Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) divulgou nesta sexta (6) a lista dos times confirmados na Supercopa de Futsal 2025. Entre eles está a Yeesco, de Carazinho. O vencedor do torneio terá uma vaga garantida na Libertadores da América e será o representante do Brasil, junto com o Magnus, que é o atual campeão.

A vaga só foi possível já que o Fortaleza foi finalista na Copa do Brasil e no Brasileirão. Assim, abriu vaga extra, que a CBFS repassou para a equipe de Carazinho, que terminou o Brasileiro na terceira colocação.

Além da Yeesco Futsal, o outro gaúcho confirmado é o Atlântico, que foi campeão da Copa do Brasil. Os outros times que disputarão o torneio são Joinville (campeão da Taça Brasil), Fortaleza (vice da Copa do Brasil) e Apodi-RN (vice do Brasileirão).

A ACBF também ainda tem chances, por ser campeã da Copa Sul. A equipe de Carlos Barbosa disputará a última vaga com outros campeões regionais, como o vice da Copa Nordeste, São João do Jaguaribe-CE e o campeão da Copa Norte, Estrela do Norte-AM. A definição ocorre até 2 de fevereiro.

A Supercopa será entre os dias 19 e 23 de fevereiro, mas ainda não tem local definido. Os clubes com direito de vaga tem prazo até 20 de dezembro para fazer o pedido para sediar o evento.