Passo Fundo Futsal já anunciou seis reforços para a temporada de 2025

Gui Canhoto está de volta ao Passo Fundo Futsal. Passo Fundo Futsal / Divulgação

Depois de uma temporada em que o Passo Fundo Futsal (PFF) parou nas quartas de final do Brasileirão e do Gauchão, o clube vai passar por uma mudança na fotografia. Do elenco de 2024, 12 jogadores não farão parte do time na próxima temporada. O clube já iniciou o processo de reposição.

Entre as saídas, estão os pivôs Pato e o ídolo Matheus Gaúcho. Dos poucos remanescentes, o goleiro Queixo é o destaque. O goleiro é identificado com o clube e, além de garantir boas defesas, também ganhou notoriedade marcando gols.

Desde a semana do Natal, o clube começou a anunciar as primeiras contratações. Até o momento são seis reforços anunciados. O pivô Marcelinho tem passagem por Tapejara e AVF, de Vacaria. O goleiro Ramon tem passagem por Cascavel e no ano passado jogou no Guarany, de Espumoso. O ala Pedrinho disputou a última temporada pelo Sercca, de Casca, e pelo Torreense, de Portugal. O outro ala é Bruno, que estava na AGE, de Guaporé.

Na terça-feira (31), o clube confirmou a contratação de um velho conhecido do torcedor. Gui Canhoto, que estava no Concordiense, voltará para Passo Fundo. Ele vestiu a camisa do PFF entre as temporadas 2019 e 2022. Além disso, passou por Campo Morão, Pato Futsal e Assoeva.

O maior nome até o momento é do pivô Elisandro. Conhecido como Imperador, o atleta tem passagens por gigantes do futsal, como ACBF, Magnus, Joinville, Movistar Inter e Benfica.