Ypiranga conhece tabela detalhada do Gauchão 2025

O Ypiranga conheceu, nesta terça-feira (7), a tabela detalhada da fase classificatória do Gauchão 2025 . A estreia contra o Juventude será no dia 22 , uma quarta-feira, às 21h30min, no Estádio Alfredo Jaconi.

A estreia no Estádio Colosso da Lagoa será apenas na terceira rodada. No dia 29, o Canarinho recebe o São Luiz, às 19h.

Novo regulamento

As 12 equipes foram divididas em três grupos com quatro equipes. Os confrontos vão ocorrer apenas entre equipes de grupos diferentes, totalizando oito rodadas na primeira fase.

O Ypiranga está no Grupo B, ao lado de Inter, Caxias e Pelotas. Assim, na primeira fase, enfrentará os adversários que estão nas outras duas chaves. Grêmio, São José, Guarany e Avenida ficaram no Grupo A. Juventude, Monsoon, Brasil e São Luiz estão no Grupo C.