Ypiranga vence Concórdia em penúltimo jogo-treino antes da estreia no Gauchão

Jogo-treino aconteceu no Estádio Colosso da Lagoa. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

O Ypiranga iniciou a quarta semana da pré-temporada com o terceiro teste antes da estreia no Gauchão. Na tarde desta segunda-feira (6), o Canarinho venceu o Concórdia por 1 a 0, no Estádio Colosso da Lagoa.

O jogo-treino foi dividido em três tempos de 30 minutos. No primeiro, a equipe catarinense dominou ofensivamente e impôs um grande teste para o sistema defensivo do Canarinho. O segundo foi mais equilibrado e com tentativas dos donos da casa.

Já no último tempo, os dois times bastante pouco criaram. No entanto, aos 21 minutos, um lance individual tirou o zero do placar. Galego arriscou um chute no ângulo direito e fez 1 a 0 para o Ypiranga.

Com o resultado, o time de Erechim segue com 100% de aproveitamento nos amistosos realizados. No primeiro, o time principal goleou a equipe sub-20 por 5 a 0, enquanto no segundo venceu o São Luiz por 2 a 1.

Último teste