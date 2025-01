Ypiranga anuncia a primeira baixa no elenco

Antes da temporada iniciar oficialmente, o Ypiranga teve a primeira baixa no seu elenco. O Canarinho anunciou nesta sexta-feira (3), a saída do volante Pedro Cacho .

O jogador foi anunciado pelo Ypiranga no dia 29 de novembro . Segundo comunicado do clube, Pedro recebeu outra proposta e optou pela transferência .

Com a baixa, o Canarinho conta com 24 jogadores no elenco. O número, no entanto, deverá ser maior, já que a direção aguarda para anunciar os demais nomes, que devem vir do Exterior.