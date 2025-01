A palavra que nunca deveria ser pronunciada na frente dos homens

Quatro décadas mais tarde, na outra ponta do ciclo, descobriríamos que “ menopausa ” era uma palavra ainda mais feia e secreta . Mulheres da mesma família não intercambiavam experiências, médicos não esgotavam o assunto nas consultas — e homens, em geral, poderiam viver até os 90 anos sem nunca terem precisado pronunciar a palavra maldita. Às vezes, nem mesmo amigas íntimas trocavam figurinhas. Não era um caixão, era um sarcófago de vergonha escondido no armário de metade da população mundial.

Trazida à superfície das conversas do dia a dia com o atraso de alguns milênios, a menopausa tornou-se a pauta pop da temporada. Nunca se falou tanto sobre o bem-estar das mulheres antes, durante e depois do último ciclo menstrual. Como qualquer grande virada cultural, os reflexos dessa mudança de atitude podem ser percebidos tanto no mercado quanto na arte. Multiplicam-se os produtos milagrosos, os livros de autoajuda, os influencers, as dicas furadas, mas também os filmes, livros e peças que abordam o assunto em primeiro ou segundo plano.